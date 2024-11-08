Число погибших в Испании возросло до 223 человек

Число погибших в Испании увеличилось до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

Он отметил, что 215 человек погибло в Валенсии, семь – в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один – в Андалусии. При этом уточняется, что 78 человек все еще считаются пропавшими без вести, 48 погибших до сих пор не опознали.

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До этого, 7 ноября, сообщалось о 219 погибших в результате сильных ливней и наводнений.

Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября. Особенно сильно пострадали восточные и южные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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