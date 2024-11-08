Число погибших в Испании возросло до 223 человек

Число погибших в Испании увеличилось до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

Он отметил, что 215 человек погибло в Валенсии, семь – в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один – в Андалусии. При этом уточняется, что 78 человек все еще считаются пропавшими без вести, 48 погибших до сих пор не опознали.