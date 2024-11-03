Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии
Король Испании Филипп VI вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой автономного сообщества Валенсии Карлосом Масоном посетили районы, пострадавшие от наводнений на востоке страны, пишет ABC.
Жители были недовольны, что перед самым их приездом военные начали расчищать улицы города от грязи. По данным СМИ, местные жители забросали приехавших грязью.
Люди обвиняют власти Испании в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.
По последним данным, в результате наводнения в стране погибли 214 человек, еще около 200 числятся пропавшими без вести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru