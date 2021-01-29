Число погибших в ДТП под Самарой выросло до десяти

Число погибших в результате ДТП в Самарской области выросло до десяти, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее стало известно, что на 873-м км трассы М-5 «Урал» микроавтобус столкнулся с грузовиком. Как сообщали в региональном ГУ МЧС, в ДТП участвовал также легковой автомобиль, пять человек погибли, 11 получили травмы.

По данным СК, в результате аварии пострадали 14 человек.

