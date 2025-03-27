Число погибших в батискафе у берегов Хургады россиян выросло до пяти
27 марта 202516:27
Число россиян, погибших в батискафе, который затонул у берегов Хургады в Египте, выросло до пяти, сообщили в генконсульстве России.
Отмечается, что 38 россиян спасли, судьба еще нескольких человек остается неизвестной.
Всего на борту находились 45 российский туристов.
Ранее Генконсульство России в Хургаде сообщило, что среди погибших есть двое несовершеннолетних, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru