Число погибших в батискафе у берегов Хургады россиян выросло до пяти

Число россиян, погибших в батискафе, который затонул у берегов Хургады в Египте, выросло до пяти, сообщили в генконсульстве России.

Четыре туриста из России погибли в батискафе у берегов Хургады

Отмечается, что 38 россиян спасли, судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

Всего на борту находились 45 российский туристов.

Ранее Генконсульство России в Хургаде сообщило, что среди погибших есть двое несовершеннолетних, напоминает RT.

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