Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло до 16. Об этом сообщила компания-собственник объекта «АрселорМиттал Темиртау».
Ранее сообщалось о 11 погибших. Предположительно, на шахте произошел взрыв газометана в лаве.
Компания-владелец сообщила, что без признаков жизни обнаружили 16 шахтеров.
«На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются», — заявили в организации.
После ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Для выяснения обстоятельств происшествия создали правительственную комиссию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16
- СМИ: Космический проект Galileo зашел в тупик из-за бойкота российских технологий
- «Магнит» купит 33% долей в крупнейшем дальневосточном ретейлере «Самбери»
- Илон Маск задался вопросом о священниках, преследуемых Украиной
- В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 11 человек
- Байден: США готовы к «дальнейшим действиям» из-за атак проиранских групп
- Во Владивостоке загорелся лесной массив на площади 3 км
- Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки «Центр» нанесли удары по опорникам ВСУ
- AP: США и КНР достигли договоренности о встрече Байдена и Си Цзиньпина
- СМИ: Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru