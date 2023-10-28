Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16

Ранее сообщалось о 11 погибших. Предположительно, на шахте произошел взрыв газометана в лаве.

Компания-владелец сообщила, что без признаков жизни обнаружили 16 шахтеров.

«На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются», — заявили в организации.

После ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Для выяснения обстоятельств происшествия создали правительственную комиссию.

