Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло до 16. Об этом сообщила компания-собственник объекта «АрселорМиттал Темиртау».

В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 11 человек

Ранее сообщалось о 11 погибших. Предположительно, на шахте произошел взрыв газометана в лаве.

Компания-владелец сообщила, что без признаков жизни обнаружили 16 шахтеров.

«На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются», — заявили в организации.

После ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Для выяснения обстоятельств происшествия создали правительственную комиссию.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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