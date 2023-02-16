Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 36 187. Об этом сообщает республиканское Управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
Отмечается, что число раненых достигло 108 068.
«216 347 пострадавших от катастрофы были эвакуированы из региона в другие провинции», — указали в AFAD.
Разрушительное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, стихийное бедствие затронуло 10 провинций страны, а также территорию соседней Сирии. По данным турецких властей, подземные толчки разрушили или повредили более 40 тысяч зданий. После землетрясения Россия направила в зоны бедствия в Турции 80 тонн гуманитарной помощи и более $1 млн, пишет Ura.ru.
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