Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 36 187. Об этом сообщает республиканское Управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия

Отмечается, что число раненых достигло 108 068.

«216 347 пострадавших от катастрофы были эвакуированы из региона в другие провинции», — указали в AFAD.

Разрушительное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, стихийное бедствие затронуло 10 провинций страны, а также территорию соседней Сирии. По данным турецких властей, подземные толчки разрушили или повредили более 40 тысяч зданий. После землетрясения Россия направила в зоны бедствия в Турции 80 тонн гуманитарной помощи и более $1 млн, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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