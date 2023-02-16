Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187

Отмечается, что число раненых достигло 108 068.

«216 347 пострадавших от катастрофы были эвакуированы из региона в другие провинции», — указали в AFAD.

Разрушительное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, стихийное бедствие затронуло 10 провинций страны, а также территорию соседней Сирии. По данным турецких властей, подземные толчки разрушили или повредили более 40 тысяч зданий. После землетрясения Россия направила в зоны бедствия в Турции 80 тонн гуманитарной помощи и более $1 млн, пишет Ura.ru.

