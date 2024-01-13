Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 220
13 января 202412:06
До 220 человек погибли в результате землетрясении 1 января в районе Ното в японской префектуре Исикава, ранены 1014 человек. Эти данные передает телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры.
По официальным данным, пострадали 11,3 тысячи домов – они частично или полностью разрушены. Также 11,3 зданий остаются без света.
Ранее стало известно, что власти Японии выделят 4,74 млрд иен ($32,5 млн) помощи районам, пострадавшим после землетрясения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru