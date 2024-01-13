Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 220

До 220 человек погибли в результате землетрясении 1 января в районе Ното в японской префектуре Исикава, ранены 1014 человек. Эти данные передает телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры.

Руины домов, погибшие и страх: Землетрясения в Японии продолжаются четвертый день

По официальным данным, пострадали 11,3 тысячи домов – они частично или полностью разрушены. Также 11,3 зданий остаются без света.

Ранее стало известно, что власти Японии выделят 4,74 млрд иен ($32,5 млн) помощи районам, пострадавшим после землетрясения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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