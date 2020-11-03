Российский турист погиб при крушении катера в турецкой Анталье
Гражданин России погиб в результате крушения туристического катера у берегов турецкой Аланьи, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 3 ноября примерно в 10 часов по московскому времени. Прогулочное судно «Баба Селяви» налетело на подводные скалы у мыса Чилварда и затонуло.
На борту катера находились 32 иностранных туриста, в том числе граждане России, которых оперативно высадили на отмель. Береговая охрана, в ходе поисково-спасательных работ, обнаружила в трюме затонувшего судна тело россиянина 1983 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru