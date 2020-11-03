Число погибших при землетрясении в Турции перевалило за 100

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 102, сообщает государственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Несколько часов назад сообщалось о 92 погибших. Согласно данным ведомства, число пострадавших превысило 1 тысячу человек. Ранее сообщалось о 994 пострадавших в результате стихии. В больницах остаются 143 человека.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения.

