Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 100

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 98 человек, сообщает государственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Днем ранее сообщалось о 92 погибших. По данным ведомства, всего от подземных толчков пострадали 994 человека, из них лечение проходят 147 граждан.

Уточняется, что поисково-спасательные работы окончены в 12 из 17 зданий в Измире.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения.

