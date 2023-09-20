Число погибших при взрыве в доме в Балашихе увеличилось до трех человек

В МЧС подтвердили гибель трех человек в результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе. По предварительной информации, под завалами остаются по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По информации источника, общее число пострадавших - семь человек, из них трое погибли, один передан медикам.

Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

