Число погибших при взрыве в доме в Балашихе увеличилось до трех человек
20 сентября 202311:28
В МЧС подтвердили гибель трех человек в результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе. По предварительной информации, под завалами остаются по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По информации источника, общее число пострадавших - семь человек, из них трое погибли, один передан медикам.
Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru