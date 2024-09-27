Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до шести

Ранее в МЧС заявили, что в результате взрыва пострадали 15 человек, пять из них погибли.

«По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них 6 погибли», — написал Меликов.

Глава Дагестана уточнил, что среди погибших двое детей.

Меликов отметил работу бригад скорой помощи: благодаря профессионализму медиков удалось спасти «не одну жизнь». Раненых доставили в медицинские учреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

