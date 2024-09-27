МЧС сообщило о 15 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
27 сентября 202419:50
Десять человек получили травмы в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС.
«Количество пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли», — говорится в заявлении ведомства.
В МЧС уточнили, что в числе погибших один ребенок.
Ранее стало известно о взрыве на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. Минздрав Дагестана сообщал, что в результате ЧП погибли четыре человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru