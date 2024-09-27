МЧС сообщило о 15 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Десять человек получили травмы в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС.

МЧС России: Число погибших на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти

«Количество пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС уточнили, что в числе погибших один ребенок.

Ранее стало известно о взрыве на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. Минздрав Дагестана сообщал, что в результате ЧП погибли четыре человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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