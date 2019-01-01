Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 290

В результате терактов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли как минимум 290 человек, сообщил официальный представитель местной полиции Руан Гунасекера.

По данным Reuters и AFP, еще 500 людей получили. Также сообщается, что 24 человека были арестованы в связи со взрывами в трех церквях и четырех отелях на Шри-Ланке.