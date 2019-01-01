Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 290
В результате терактов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли как минимум 290 человек, сообщил официальный представитель местной полиции Руан Гунасекера.
По данным Reuters и AFP, еще 500 людей получили. Также сообщается, что 24 человека были арестованы в связи со взрывами в трех церквях и четырех отелях на Шри-Ланке.
Как напоминает «Свободная пресса», власти ранее обнародовали информацию о том, граждане каких стран пострадали при терактах. Это Великобритания, США, Турция, Дания, Япония, Марокко, Пакистан, Бангладеш, Индия, Нидерланды и КНР. В российском посольстве сообщили, что граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.
Накануне на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи произошли восемь взрывов в храмах и пятизвездочных отелях, передает RT.
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