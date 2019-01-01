Новости за ночь: Зеленский набрал 80% голосов

ЦИК Украины обработала более 80% бюллетеней

ЦИК подсчитала 80,78% протоколов по голосованию на выборах во втором туре президента Украины. Лидером является шоумен Владимир Зеленский с 73,09% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,57%. Отмечается, что Зеленский лидирует в большинстве регионов страны. Активнее всех его поддержали жители Днепропетровской области (87,55%). В Киевской области за шоумена проголосовали 69,68% избирателей. Петр Порошенко выбился в лидеры лишь во Львовской области, где набрал 63,76%.



Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали почти 300 человек

Число жертв восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек, еще 500 пострадали. Это данные телеканала News 1st, который ссылается на сообщения полиции. Погибли граждане нескольких стран, россиян среди них нет. Серия взрывов на островном государстве была устроена террористами в пасхальное воскресенье, 21 апреля. Три взрыва прогремели в храмах в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и трех отелях. Еще один взрыв произошел на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Полиция также сообщила о бомбе, которую удалось обезвредить на дороге неподалеку от международного аэропорта Бандаранаике. Целью атаки террористов стали местные христиане. В причастности к взрывам полиция задержала 24 человека.

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в испортившихся отношениях между Россией и Украиной виноваты «безмозглые политики». По ее мнению, сейчас для «урегулирования проблем» потребуется много времени. В эфире телеканала NewsOne политик также сказала, что Россия пытается влиять на своих соседей, как это делает любая страна в мире, включая США. По мнению Савченко, расшатали ситуацию «безмозглые политики, жадные к власти».

Госдеп окончательно запретит покупать иранскую нефть

Госдепартамент США объявит о прекращении действия освобождений от санкций на покупку нефти из Ирана. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на чиновников. По их информации, все страны обяжут отказаться от покупки иранской нефти со 2 мая 2019 года. К нарушителям будут применены американские санкции. В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Согласно плану, Иран должен был ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций в отношении страны. Позднее Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана.

