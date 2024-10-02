Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи
Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива возросло до семи, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.
Уточняется, что во время происшествия пострадали 16 граждан, они получили ранения разной степени тяжести. Минимум четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в южном районе города со смешанным еврейско-арабским населением вечером 1 октября. По данным местных СМИ, несколько неизвестных с автоматами открыли стрельбу на трамвайной остановке.
Ранее в Тель-Авиве мужчина пытался напасть на правительственный кортеж премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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