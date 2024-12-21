Число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до четырех

Число погибших при теракте, произошедшем накануне в немецком городе Магдебург на рождественской ярмарке, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает издание «Bild».

По данным источника, еще 205 человек получили ранения.

В полиции рассказали изданию, что во время наезда автомобиля на толпу на праздничных гуляниях 41 человек получил тяжелые ранения, 78 — легкой степени тяжести. Часть пострадавших находится в больнице.

Изначально говорилось об 11 погибших, но потом СМИ по уточненной информации сообщили о двух жертвах.