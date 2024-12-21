Число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до четырех
Число погибших при теракте, произошедшем накануне в немецком городе Магдебург на рождественской ярмарке, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает издание «Bild».
По данным источника, еще 205 человек получили ранения.
В полиции рассказали изданию, что во время наезда автомобиля на толпу на праздничных гуляниях 41 человек получил тяжелые ранения, 78 — легкой степени тяжести. Часть пострадавших находится в больнице.
Изначально говорилось об 11 погибших, но потом СМИ по уточненной информации сообщили о двух жертвах.
Вечером 20 декабря автомобиль с, предположительно, выходцем из Саудовской Аравии за рулем въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным газеты «Süddeutsche Zeitung», подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и работал в Германии в медицинской сфере.
Ранее американский миллиардер Илон Маск после теракта в ФРГ оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца и призвал его уйти в отставку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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