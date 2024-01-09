Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 202
9 января 202409:35
Более 200 человек погибли в результате серии землетрясений в Японии. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, жертвами стихии стали 202 человека, еще 565 пострадали. Кроме того, не менее 102 человек числятся пропавшими.
Ранее сообщалось о 180 погибших, напоминает RT.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в японской префектуре Исикава 1 января, подземные толчки стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений, пишет «Свободная пресса». Эксперты также зафиксировали серию землетрясений магнитудой 6–7.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru