Генконсульство: Информации о пострадавших в Японии россиянах не поступало
6 января 202409:04
Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясений в Японии, не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Ниигате.
Ранее в Японии зафиксировали серию мощных землетрясений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По последним данным, жертвами стихии стали 110 человек, еще 516 пострадали.
«Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала», — указали в дипмиссии.
В генконсульстве добавили, что поддерживают контакт с экстренными службами Японии и отслеживают ситуацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru