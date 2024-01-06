Генконсульство: Информации о пострадавших в Японии россиянах не поступало

Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясений в Японии, не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Ниигате.

СМИ: Жертвами землетрясений в Японии стали 110 человек

Ранее в Японии зафиксировали серию мощных землетрясений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По последним данным, жертвами стихии стали 110 человек, еще 516 пострадали.

«Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала», — указали в дипмиссии.

В генконсульстве добавили, что поддерживают контакт с экстренными службами Японии и отслеживают ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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