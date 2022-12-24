Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 22

«Ранее сообщалось, что 24 декабря 2022 года в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар. По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы с ожогами. Они находятся в тяжелом состоянии.

Ранее правительство Кемеровской области назвало предварительную причину пожара в доме престарелых - неправильная эксплуатация печного отопления, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

