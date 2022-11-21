Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве увеличилось до семи

Число погибших в результате пожара на цветочном складе в Москве возросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести

«Подтверждена гибель семи человек», — указал собеседник агентства.

Пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской улице начался накануне днем, напоминает телеканал «360». Огонь распространился на площади до 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар полностью потушили в 23:55. В Следственном комитете установили, что причиной возгорания стали ненадлежащее хранение товаров и нарушения правил пожарной безопасности, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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