Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве увеличилось до семи

После ЧП на газопроводе в Ленинградской области восстановили подачу газа для 80% абонентов Токаев победил на президентских выборах в Казахстане Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае выросло до 14 человек С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ В Госдуме обсуждают вопрос повышения зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов