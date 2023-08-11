В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 53 человека
Более 50 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайских островах. Об этом сообщает управление округа Мауи.
Ранее местные власти заявляли о 36 погибших из-за пожаров, которые начались на Гавайях из-за сухой погоды и сильного ветра. В штате был объявлен режим ЧС, напоминает RT.
«На фоне продолжающихся усилий по борьбе с огнем подтверждена гибель еще 17 человек. Таким образом, число погибших достигло 53», — приводит сообщение управления ТАСС.
Ранее стало известно, что из-за природного пожара почти полностью выгорел исторический и культурный центр — город Лахайна, расположенный на западе острова Мауи, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru