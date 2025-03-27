Число погибших при крушении батискафа в Египте россиян достигло шести

По его словам, в результате инцидента погибли шестеро иностранных граждан, все они россияне.

«В больницы были доставлены 29 пострадавших», - добавил Ханафи, уточнив, что также на борту были граждане Египта, Индии, Норвегии и Швеции.

Ранее в Генконсульство РФ в Хургаде заявили, что в числе погибших есть двое несовершеннолетних, сообщает RT.