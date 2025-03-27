Число погибших при крушении батискафа в Египте россиян достигло шести
27 марта 202519:05
При крушении батискафа около побережья Хургады в Египте погибли шестеро граждан РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.
По его словам, в результате инцидента погибли шестеро иностранных граждан, все они россияне.
«В больницы были доставлены 29 пострадавших», - добавил Ханафи, уточнив, что также на борту были граждане Египта, Индии, Норвегии и Швеции.
Ранее в Генконсульство РФ в Хургаде заявили, что в числе погибших есть двое несовершеннолетних, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru