Число погибших при атаке БПЛА на Кубани увеличилось до двух

Два человека погибли в результате массированной атаки беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, обломки БПЛА упали в Адлерском районе Сочи, в момент ЧП рядом находились две женщины, они погибли от полученных травм.

«Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС», - написал Кондратьев, уточнив, что последнего доставят с помощью санавиации в краевую больницу.

Губернатор поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Кубанью уничтожили семь беспилотников ВСУ, пишет RT.

