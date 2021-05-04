Число погибших после крушения метромоста в Мехико возросло до 15

По предварительным данным, 15 человек погибли при крушении метромоста в Мехико, сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Она находится на месте происшествия и координирует работу спасателей. По информации департамента по интегральному управлению рисками и гражданской защите как минимум 70 человек пострадали при аварии.

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Министерство гражданской обороны Мексики сообщило о 34 госпитализированных гражданах. Работа по спасению и оказанию помощи пострадавшим продолжается.

Ранее стало известно, что метромост в Мехико обрушился под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Авария произошла в 22:25 по местному времени, причины происшествия не уточняются.

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