Число погибших после крушения метромоста в Мехико возросло до 15
По предварительным данным, 15 человек погибли при крушении метромоста в Мехико, сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
Она находится на месте происшествия и координирует работу спасателей. По информации департамента по интегральному управлению рисками и гражданской защите как минимум 70 человек пострадали при аварии.
Министерство гражданской обороны Мексики сообщило о 34 госпитализированных гражданах. Работа по спасению и оказанию помощи пострадавшим продолжается.
Ранее стало известно, что метромост в Мехико обрушился под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Авария произошла в 22:25 по местному времени, причины происшествия не уточняются.
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