Число погибших после крушения метромоста в Мехико возросло до 15

По предварительным данным, 15 человек погибли при крушении метромоста в Мехико, сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Она находится на месте происшествия и координирует работу спасателей. По информации департамента по интегральному управлению рисками и гражданской защите как минимум 70 человек пострадали при аварии.