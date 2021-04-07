Автоавария с автобусами в Мексике унесла жизни 16 человек
7 апреля 202101:02
16 человек стали жертвами ДТП, которое произошло с автобусами в мексиканском штате Сонора, сообщает издание Sol de Puebla.
Ещё 13 человек получили травмы. Водитель автобуса находится в критическом состоянии.
Столкновение автобуса, который перевозил горняков, и микроавтобуса случилось на 152 км шоссе Internacional. На месте аварии работают экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru