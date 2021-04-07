Автоавария с автобусами в Мексике унесла жизни 16 человек

16 человек стали жертвами ДТП, которое произошло с автобусами в мексиканском штате Сонора, сообщает издание Sol de Puebla.

Три человека погибли в ДТП со скорой в Самаре

Ещё 13 человек получили травмы. Водитель автобуса находится в критическом состоянии.

Столкновение автобуса, который перевозил горняков, и микроавтобуса случилось на 152 км шоссе Internacional. На месте аварии работают экстренные службы.

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ТЕГИ:ДТПМексика
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