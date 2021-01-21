Число погибших от взрыва в Багдаде увеличилось до 17

При взрыве в центре Багдада погибли по меньшей мере 17 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает издание Rudaw со ссылкой на источник в службах безопасности Ирана.

Отмечается, что взрыв произошел в результате атаки двоих террористов-смертников в районе Эль-Баб эш Шаркий.

СМИ сообщили о погибших при взрыве в Мадриде

Министр здравоохранения Ирака в разговоре с журналистам объявил о мобилизации всех столичных госпиталей для оказания медицинской помощи пострадавшим от взрыва.



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ФОТО: pixabay.com
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