Число погибших от взрыва в Багдаде увеличилось до 17

При взрыве в центре Багдада погибли по меньшей мере 17 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает издание Rudaw со ссылкой на источник в службах безопасности Ирана.

Отмечается, что взрыв произошел в результате атаки двоих террористов-смертников в районе Эль-Баб эш Шаркий.