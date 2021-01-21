Число погибших от взрыва в Багдаде увеличилось до 17
21 января 202111:56
При взрыве в центре Багдада погибли по меньшей мере 17 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает издание Rudaw со ссылкой на источник в службах безопасности Ирана.
Отмечается, что взрыв произошел в результате атаки двоих террористов-смертников в районе Эль-Баб эш Шаркий.
Министр здравоохранения Ирака в разговоре с журналистам объявил о мобилизации всех столичных госпиталей для оказания медицинской помощи пострадавшим от взрыва.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru