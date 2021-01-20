СМИ сообщили о погибших при взрыве в Мадриде

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва в Мадриде, сообщает агентство EFE.

Ранее стало известно, что на улице Толедо в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв. Пострадали как минимум шесть человек. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.

Позже газета El Comercio сообщила о четырёх жертвах взрыва. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил данные о двух погибших.

Испанские СМИ также сообщили о восьми раненых, один из них в тяжёлом состоянии. Точной информации о причинах взрыва пока нет, на месте продолжают работу экстренные службы, медики и полиция.

Российское посольство в Испании пока не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате ЧП, сообщает NEWS.ru.

