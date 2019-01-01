Число погибших от паводка в Иркутской области увеличилось

В зоне чрезвычайной ситуации сейчас действуют около тысячи военнослужащих Центрального военного округа. Они, в частности, раздают жителям города Тулун, который наиболее пострадал от паводка, питьевую воду, передает Ura.ru. Для этого переброшены автоцистерны и мобильные станции комплексной очистки воды.

В ликвидации последствий наводнения принимают участие до 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8. По оценке вице-премьера Виталия Мутко, для восстановления инфраструктуры в Иркутской области потребуется около 8,5 миллиардов рублей.

