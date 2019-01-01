Число погибших от паводка в Иркутской области увеличилось
Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 23. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. Уточняется, что сегодня в зоне разгула стихии найдено тело ещё одной жертвы наводнения. Как уточняет RT, пропавшими без вести считаются ещё восемь человек. Свыше 400 человек госпитализированы.
В зоне чрезвычайной ситуации сейчас действуют около тысячи военнослужащих Центрального военного округа. Они, в частности, раздают жителям города Тулун, который наиболее пострадал от паводка, питьевую воду, передает Ura.ru. Для этого переброшены автоцистерны и мобильные станции комплексной очистки воды.
В ликвидации последствий наводнения принимают участие до 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8. По оценке вице-премьера Виталия Мутко, для восстановления инфраструктуры в Иркутской области потребуется около 8,5 миллиардов рублей.
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