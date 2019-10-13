Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» достигло 18 человек

По последним данным, жертвами тропического циклона стали 18 человек, еще более 120 граждан пострадали. Помимо этого среди пропавших без весьти числятся еще от 13 по 22 человек.

Нaкaнуне, вечером 12 октября по местному времени во время тaйфунa нa территории Японии произошло землетрясение. Сообщaлось о двух погибших и не менее 75 пострaдaвших.

Ранее НСН сообщала, что в Японии объявлен максимальный, пятый уровень угрозы.

