Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» достигло 18 человек
Количество погибших из-за тайфуна «Хагибис» за сутки увеличилось в девять раз. Стихийное бедствие произошло накануне в Японии, уточняет Газета.ру.
По последним данным, жертвами тропического циклона стали 18 человек, еще более 120 граждан пострадали. Помимо этого среди пропавших без весьти числятся еще от 13 по 22 человек.
Нaкaнуне, вечером 12 октября по местному времени во время тaйфунa нa территории Японии произошло землетрясение. Сообщaлось о двух погибших и не менее 75 пострaдaвших.
Ранее НСН сообщала, что в Японии объявлен максимальный, пятый уровень угрозы.
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