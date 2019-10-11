Японии предстоит столкнуться с мощнейшим за 60 лет тайфуном

На Японию надвигается тайфун «Хагибис», который может стать самым мощным за последние 50 лет, сообщает РЕН ТВ. Он доберется до Токио к вечеру пятницы, 11 октября, а затем направится в сторону региона Тохоку.

Синоптики предупредили, что тайфун принесет с собой рекордно сильные осадки и мощный ветер, ожидаются затопления и оползни, отмечает Газета.ру

Власти Японии уже привели в готовность армию, а местное население призвали запастись питьевой водой и продуктами питания, отмечает Москва 24.

Из-за природной стихии принято решение перенести квалификацию 17-го этапа Гран-при «Формулы-1, сообщает RT.

