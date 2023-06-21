Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 41
Число погибших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции и подтопления территорий выросло до 41. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Как отметил чиновник, Новая Каховка «постепенно выходит» из режима ЧС после наводнения. Вода почти сошла в Алешкинском округе, при этом подтопления сохраняются в населенных пунктах Голопристанского округа, отмечает телеканал «360».
«На вечер прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек. Выплаты по 10 тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячам пострадавших. К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По словам председателя правительства области, МЧС и коммунальные службы занимаются откачкой канализационных станций, объектов водоснабжения и подстанций. Местные власти продолжают принимать комплекс противоэпидемических мер.
ЧП на Каховской ГЭС произошло 6 июня, из-за прорыва дамбы затопило ряд населенных пунктов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru