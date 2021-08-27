Число погибших афганцев при взрывах в Кабуле возросло до 200

Жертвами произошедших взрывов в Кабуле стали, по последним данным, почти 200 афганцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя здравоохранения.

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Одна из больниц, больница Вазир Акбар Хан в центре Кабула, сообщила, что в нее были доставлены тела 145 убитых афганцев. Это был один из самых смертоносных терактов за 20-летнюю войну в Афганистане, отмечает издание.

США, потерявшие при взрывах 13 военнослужащих, пообещали принять ответные меры против террористов ИГ (организация запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за нападение.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:АфганистанКабул
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