Роспотребнадзор обнаружил дизентерию в пробах воды из Буйнакска

Роспотребнадзор обнаружил возбудителя дизентерии в пробах водопроводной воды и материале госпитализированных в дагестанском Буйнакске, говорится в сообщении ведомства.

Более 100 человек с воскресенья поступили в больницы города с признаками отравления, 97 из них — дети в возрасте от 2 до 13 лет. Медики обнаружили у пациентов острую кишечную инфекцию, на лечении в стационарах остаются 69 детей.

По данным Роспотребнадзора, причина отравления — загрязнённая водопроводная вода. Вирусологи лаборатории регионального отделения ведомства, исследовав материал 19 больных и пробы воды, нашли ДНК возбудителя дизентерии.

Кроме того, эксперты взяли 50 проб воды. В итоге 18 из 21 исследованных проб жидкости не соответствуют вирусологическим, санитарно-химическим и санитарно-бактериологическим требованиям.

По данным Роспотребнадзора, водоснабжение и водоотведение в Буйнакске осуществляется с нарушениями. В частности, ведомство обнаружило самовольные врезки в водопроводе от водозабора Апке-озень, затопленные водопроводные трубы и колодцы, заполненные стоками канализации.

