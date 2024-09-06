Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 91 человека

Число обратившихся к медикам после употребления шавермы в одном из заведений общепита в городе Сегежа в Карелии выросло до 91 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

СК: число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 17 человек

Как отмечается, признаки острого отравления выявлены у 43 несовершеннолетних. У всех отравившихся заболевание протекает в среднетяжелой форме.

В ходе исследования пищевой продукции установлен диагноз – сальмонеллез.

Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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