Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 91 человека
6 сентября 202418:41
Число обратившихся к медикам после употребления шавермы в одном из заведений общепита в городе Сегежа в Карелии выросло до 91 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Как отмечается, признаки острого отравления выявлены у 43 несовершеннолетних. У всех отравившихся заболевание протекает в среднетяжелой форме.
В ходе исследования пищевой продукции установлен диагноз – сальмонеллез.
Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru