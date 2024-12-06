Число госпитализированных школьников в Краснодаре выросло до четырех

Число госпитализированных школьников после инцидента в одной из краснодарских школ увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, жизни детей ничего не угрожает, и они получают всю необходимую медицинскую помощь. Львова-Белова добавила, что находится на связи с региональным омбудсменом Татьяной Ковалевой для координации дальнейших действий.

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По словам министра образования Краснодарского края Елены Воробьевой, конфликт произошел между учащимися восьмых классов. В настоящее время проводится педагогическое расследование, и школьникам оказывается психологическая помощь.

Воробьева подчеркнула, что ситуация требует тщательного анализа и разработки мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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