Число госпитализированных школьников в Краснодаре выросло до четырех

Число госпитализированных школьников после инцидента в одной из краснодарских школ увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, жизни детей ничего не угрожает, и они получают всю необходимую медицинскую помощь. Львова-Белова добавила, что находится на связи с региональным омбудсменом Татьяной Ковалевой для координации дальнейших действий.