Число госпитализированных школьников в Краснодаре выросло до четырех
Число госпитализированных школьников после инцидента в одной из краснодарских школ увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, жизни детей ничего не угрожает, и они получают всю необходимую медицинскую помощь. Львова-Белова добавила, что находится на связи с региональным омбудсменом Татьяной Ковалевой для координации дальнейших действий.
По словам министра образования Краснодарского края Елены Воробьевой, конфликт произошел между учащимися восьмых классов. В настоящее время проводится педагогическое расследование, и школьникам оказывается психологическая помощь.
Воробьева подчеркнула, что ситуация требует тщательного анализа и разработки мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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