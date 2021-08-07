Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда
Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер. Подростки, госпитализированные на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сейчас находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Накануне Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей, ехавших в поезде Мурманск-Адлер, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, еще 15 детей с симптомами отравления продолжили путь до станции назначения после медосмотра. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Состояние легкой и средней тяжести», - сообщили РИА Новости в пресс-службе оперштаба региона.
По данным СКЖД, в общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.
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