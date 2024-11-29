Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае возросло до 26 человек
Число постояльцев частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае, которые попали в больницу, увеличилось до 26 человек. Пятеро заболевших помещены в реанимационное отделение, сообщили последние данные в региональном министерстве здравоохранения. Сам социальный центр, который находится в деревне Калистратиха Калманского района, закрыт.
Большинству госпитализированных поставлен диагноз — «острый инфекционный гастроэнтероколит». Трое заболевших скончались. Директор соццентра Алик Гельфенбайн задержан в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили в Следственном комитете.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», супруга руководителя соццентра утверждает, что постояльцев заразил бездомный. Как заявила женщина RT, его недавно поместили в учреждение, где он умер от этой болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru