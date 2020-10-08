Число госпитализированных после взрывов на складах под Рязанью выросло до 19

После взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области медики госпитализировали 19 человек. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

Там рассказали, что в стационаре Скопинского межрайонного медцентра находятся 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после ЧП. Одна женщина находится в реанимации. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие.

«Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты», - пояснили в Минздраве.

Группировку МЧС по тушению пожара на складе под Рязанью увеличат вдвое

Напомним, накануне сообщалось, что из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области эвакуируют жителей ближайших населённых пунктов. Об этом заявили в МЧС, отметив, что эвакуацию объявили в радиусе 50 километров от места происшествия, при этом в непосредственной близости от склада находятся 10 деревень.

Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области произошло в среду, 7 октября. В пресс-служба Западного военного округа отметили, что причиной пожара стала загоревшаяся трава, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияМЧСПожарВзрывРязанская Область
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