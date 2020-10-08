Число госпитализированных после взрывов на складах под Рязанью выросло до 19

После взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области медики госпитализировали 19 человек. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

Там рассказали, что в стационаре Скопинского межрайонного медцентра находятся 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после ЧП. Одна женщина находится в реанимации. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие.

«Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты», - пояснили в Минздраве.