Число госпитализированных после взрыва в Таганроге выросло до семи

Количество госпитализированных после взрыва у кафе в Таганроге увеличилось до семи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области

Отмечается, что они находятся в медицинских учреждениях.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что за медпомощью обратились 15 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияГоспитализация

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