Число госпитализированных после взрыва в Таганроге выросло до семи
28 июля 202317:20
Количество госпитализированных после взрыва у кафе в Таганроге увеличилось до семи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Отмечается, что они находятся в медицинских учреждениях.
Ранее, 28 июля, сообщалось, что около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что за медпомощью обратились 15 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений
- Облицовка дома рухнула на детскую площадку в Севастополе
- Застрявших в аэропорту Еревана россиян отправят в Вену до 18:00
- Минобороны РФ: Киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200
- Число госпитализированных после взрыва в Таганроге выросло до семи
- Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей
- Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве
- Российское посольство в Судане перенесли из Хартума в Порт-Судан
- Трехсторонняя комиссия поддержала индексацию МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года
- Дональд Трамп пообещал не прекращать борьбу за пост президента США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru