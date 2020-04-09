Число больных Covid-19 за сутки выросло на 1,4 тысячи

За последние сутки в России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве поставлено 857 новых диагнозов, уточняют в оперативном штабе.

В общей сложности число случаев заражения в России выросло до 10131, из них 6698 — в Москве.

На втором месте по темпам прироста Московская область, где количество новых случаев за сутки составило 199 (всего 748). На третьем месте Санкт-Петербург (+44 заболевших, всего 373).

По оценкам вирусологов, рост числа случаев заражения Covid-19 будет продолжаться в ближайшие дни. По мнению главы ФМБА Вероники Скворцовой, пик заболеваемости может быть достигнут черед 10-14 дней. Другие специалисты говорят, что пик может прийтись на начало мая.

