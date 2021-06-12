Чиновника Минобрнауки задержали за крупное мошенничество

Мошенничество в крупном размере в МЧС Тюменской области стало поводом для задержания заместителя директора департамента Минобрнауки Романа Коровина. Чиновник оказался на работе в столице после ухода со службы в регионе.

Коровин арестован в связи с установленными обстоятельствами правонарушений на его предыдущем месте работы. Об это сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.