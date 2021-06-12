Чиновника Минобрнауки задержали за крупное мошенничество

Мошенничество в крупном размере в МЧС Тюменской области стало поводом для задержания заместителя директора департамента Минобрнауки Романа Коровина. Чиновник оказался на работе в столице после ухода со службы в регионе.

Коровин арестован в связи с установленными обстоятельствами правонарушений на его предыдущем месте работы. Об это сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

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Уточняется, что в отношении Коровина проводят следственные действия.

Напомним, 20 апреля Хамовнический суд Москвы признал бывшего первого заместителя главы МЧС РФ Сергея Шлякова виновным в особо крупном мошенничестве, связанным с продажей государственных должностей. Он получил пять лет заключения в колонии общего режима.



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