Замминистра по ЧС Татарстана подозревают в коррупции и мошенничестве
Заместитель главы МЧС по республике Татарстан задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении своими полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по региону.
57-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений, соответствующих статьям 159 и 285 УК РФ. Кроме того, вместе с ним были арестованы главы некой поисковой фирмы в Казани. По предварительным данным, МЧС Татарстана создали эту фирму и заключали с юридическими лицами договоры, исполнять которые вынуждены были сотрудники спасательных служб при МЧС.
Доход злоумышленников составил около 161 млн рублей. СК ходатайствует о мере пресечения для подозреваемых.
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