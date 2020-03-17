Замминистра по ЧС Татарстана подозревают в коррупции и мошенничестве

Заместитель главы МЧС по республике Татарстан задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении своими полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по региону.

57-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений, соответствующих статьям 159 и 285 УК РФ. Кроме того, вместе с ним были арестованы главы некой поисковой фирмы в Казани. По предварительным данным, МЧС Татарстана создали эту фирму и заключали с юридическими лицами договоры, исполнять которые вынуждены были сотрудники спасательных служб при МЧС.

Доход злоумышленников составил около 161 млн рублей. СК ходатайствует о мере пресечения для подозреваемых.

