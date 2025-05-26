Чиновник в Хабаровске выпал из окна за 15 минут до совещания с губернатором
Сотрудник правительства Хабаровского края выпал из окна здания за 15 минут до начала совещания, которое должен был провести губернатор Дмитрий Демешин. Как передает Ura.ru, ЧП случилось утром 26 мая по местному времени.
После падения с высоты старший инспектор отдела электронного оформления документов умер на месте до приезда скорой помощи. Погибший работал в Правительстве Хабаровского края с 2020 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», похожий случай произошёл в этом же здании 12 лет назад. В 2013 году из окна выпал руководитель отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru