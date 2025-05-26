Чиновник в Хабаровске выпал из окна за 15 минут до совещания с губернатором

После падения с высоты старший инспектор отдела электронного оформления документов умер на месте до приезда скорой помощи. Погибший работал в Правительстве Хабаровского края с 2020 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», похожий случай произошёл в этом же здании 12 лет назад. В 2013 году из окна выпал руководитель отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды.

