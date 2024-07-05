Чиновник Курской области погиб после падения на него спиленного дерева

Смирнов уточнил, что Белых был незамедлительно доставлен в районную больницу для оказания ему медицинской помощи. Однако травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью, и он погиб.

Врио губернатора Курской области выразил соболезнования родным и близким Белых и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он отметил, что погибший сделал большой вклад в развитие муниципального образования.

Ранее стало известно, что мэр Орска Василий Козупица ушел с поста главы города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



