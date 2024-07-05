Чиновник Курской области погиб после падения на него спиленного дерева
И.о. главы Советского района Курской области Сергей Белых умер после падения на него срубленного дерева. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Смирнов уточнил, что Белых был незамедлительно доставлен в районную больницу для оказания ему медицинской помощи. Однако травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью, и он погиб.
Врио губернатора Курской области выразил соболезнования родным и близким Белых и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он отметил, что погибший сделал большой вклад в развитие муниципального образования.
Ранее стало известно, что мэр Орска Василий Козупица ушел с поста главы города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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