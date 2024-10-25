Четырех человек госпитализировали после нападения мужчины в супермаркете Санкт-Петербурга

Четыре человека госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге, сообщили в Следственном комитете России.

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В ведомстве отметили, что напавший с ножом на людей в супермаркете в Петербурге задержан на месте.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

По данным RT, среди пострадавших есть охранник магазина, он получил ножевое ранение в живот.

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ФОТО: соцсети
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