Четырех человек госпитализировали после нападения мужчины в супермаркете Санкт-Петербурга
25 октября 202412:59
Четыре человека госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге, сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве отметили, что напавший с ножом на людей в супермаркете в Петербурге задержан на месте.
По факту нападения возбуждено уголовное дело.
По данным RT, среди пострадавших есть охранник магазина, он получил ножевое ранение в живот.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru