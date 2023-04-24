Севастополь атаковали два дрона

По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет.

Все силы и службы города продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

Ранее глава региона призвал сохранять спокойствие, сообщает «Радиоточка НСН».

