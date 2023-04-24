Севастополь атаковали два дрона
24 апреля 202305:34
Минувшей ночью была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет.
Все силы и службы города продолжают находиться в состоянии боевой готовности.
Ранее глава региона призвал сохранять спокойствие, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru