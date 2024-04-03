В московской школе потолок рухнул на учащихся

По его данным инцидент с обрушением произошел вовремя урока, после решения педагога проветрить класс, открыв окна. После этого на головы учащихся посыпалась плитка.

Пострадали четыре несовершеннолетних. У них зафиксированы травмы головы.

Ранее автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

