В московской школе потолок рухнул на учащихся

В Москве четыре школьника получили травмы головы после обрушения потолка в школе №1550, сообщает Telegram-канал SHOT.

В Петербурге подросток выпал из окна школы и сломал позвоночник

По его данным инцидент с обрушением произошел вовремя урока, после решения педагога проветрить класс, открыв окна. После этого на головы учащихся посыпалась плитка.

Пострадали четыре несовершеннолетних. У них зафиксированы травмы головы.

Ранее автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеПострадавшиеШкольникиШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры