В московской школе потолок рухнул на учащихся
3 апреля 202412:41
В Москве четыре школьника получили травмы головы после обрушения потолка в школе №1550, сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным инцидент с обрушением произошел вовремя урока, после решения педагога проветрить класс, открыв окна. После этого на головы учащихся посыпалась плитка.
Пострадали четыре несовершеннолетних. У них зафиксированы травмы головы.
Ранее автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru