Четыре человека пострадали в ДТП в Москве

Две машины столкнулись на перекрестке Новогиреевской улицы и улицы Металлургов. По данным источника агентства, один из автомобилей после столкновения врезался в столб.

Как пишет агентство, на месте работают семь машин скорой помощи, сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства ДТП.





