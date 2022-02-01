Четыре человека пострадали в ДТП в Москве
1 февраля 202223:50
ДТП произошло на востоке Москвы, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Две машины столкнулись на перекрестке Новогиреевской улицы и улицы Металлургов. По данным источника агентства, один из автомобилей после столкновения врезался в столб.
Как пишет агентство, на месте работают семь машин скорой помощи, сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru