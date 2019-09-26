Четыре человека пострадали в драке со стрельбой на юге Москвы

26 сентября 201923:58

На юге столицы произошла драка с применением травматического пистолета. Как сообщает Интерфакс, в результате пострадали четыре человвека.

По данным агентства, инцидент произошел в общежитии на улице Красного Маяка. Один из пострадавших ранен в ногу, другие получили неогнестрельные травмы.

Ранее сообщалось о массовой драке с применением травматического оружия в Петербурге. Тогда пострадали три участника инцидента.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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